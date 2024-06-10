Boşanma aşamasındaki kadın evde sırtından bıçaklanmış halde ölü bulundu

Lale Polat'ın, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Lale Polat'tan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine eve polis ekipleri sevk edildi. Polis eve girdiğinde Polat'ı kanlar içinde yerde buldu. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Lale Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Lale Polat'ın cesedi, evde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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