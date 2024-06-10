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Boşanma aşamasındaki kadın evde sırtından bıçaklanmış halde ölü bulundu

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, Lale Polat (30), evinde sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 20:01, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 20:40
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Boşanma aşamasındaki kadın evde sırtından bıçaklanmış halde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Lale Polat'tan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine eve polis ekipleri sevk edildi. Polis eve girdiğinde Polat'ı kanlar içinde yerde buldu. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Lale Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Lale Polat'ın cesedi, evde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Lale Polat'ın, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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