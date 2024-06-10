DMM, 'bir sürücüyle jandarma arasında tartışma' iddiasını yalanladı

DMM'nin sosyal medya hesabından, söz konusu görüntülerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İddiaya konu görüntülerdeki şahsın Jandarma Genel Komutanlığı ile bir ilişkisi bulunmadığı ve görüntülerdeki olayın kurgu olduğu tespit edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarının itibarını hedef almak maksadıyla yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."