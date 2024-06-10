Otomobil yol kenarında meyve satan esnafa çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Merzifon-Samsun karayolu galericiler sitesi mevkisinde meydana geldi. Enver P. yönetimindeki 67 DR 708 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında kiraz satan Celal Gürle'ye çarptı. Otomobil ardından da bariyerlere çarparak durdu. Kazada otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulan Gürle ile birlikte araçta bulunan Yasemin Karabulut ve Esila Karabulut yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Gürle'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gürle'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.