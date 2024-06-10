Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ekiplerin, havadan ve karadan yaptığı çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 90 personel ile 2 söndürme uçağı, 4 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı ve iş makineleri yönlendirildi.

Konakkuran Mahallesi'nin yaklaşık 1700 rakımındaki karaçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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