Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 21:45, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 21:44
Konakkuran Mahallesi'nin yaklaşık 1700 rakımındaki karaçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 90 personel ile 2 söndürme uçağı, 4 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı ve iş makineleri yönlendirildi.
Bölgedeki sarp arazi yapısı ve rüzgar, ekiplerin müdahalesini güçleştirdi.
Ekiplerin, havadan ve karadan yaptığı çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma işlemleri sürüyor.