Gaziantep'teki kazada ölenlerin sayısı 10'a çıktı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 23:18, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 23:19
İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde 6 Mayıs'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan Emine Yener, tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.
Yener'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde 6 Mayıs'ta Latif Örs idaresindeki 27 K 5127 plakalı minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 349 plakalı beton mikseri çarpışmış, kazada 9 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan 5'inin tedavisi sürerken 6'sı taburcu edilmişti.