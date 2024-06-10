Cevdet Yılmaz: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38 seviyelerine düşecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, özel bir televizyon kanalında soruları yanıtladı.

Yılmaz, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefine dikkati çekti:

"Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'ler seviyesine gelecek. Yıllık bazda da ciddi gerileme olacak. 2026'da ise yüzde 10'un altına düşecek şekilde programımızı yaptık. 2026'da tek haneli rakamları yakalayacağız. Burada bir sürpriz yok dezenflasyon sürecine giriyoruz."

Yılmaz, dezenflasyonla birlikte büyümenin de süreceğini belirterek, "3 yıla yayılan dengeleri gözeten bir planımız var. Bir taraftan enflasyonla mücadele edeceğiz, tüketim değil üretim ağırlıklı büyümeyi büyümeyi hedefliyoruz. Yatırım ihracat ağırlıklı. Bu kolay bir şey değil. Asıl maharet bu. Türkiye 3 yıllık bir perspektifte bir taraftan enflasyonu düşürecek bir taraftan istikrarlı bir şekilde büyüyecek istihdam artışı sağlayacak, buna biz dengeli büyüme diyoruz" diye konuştu.

"Borsada kazançlar üzerinden bir vergi şuanda gündemimizde yok"

Cevdet Yılmaz, borsada vergi konusuna da açıklık getirdi:

"Borsada kazançlar üzerinden bir vergi şuanda gündemimizde yok. Bu çok net kazançlar üzerinden vergi söz konusu değil. İşlemleri üzerinden cüzi bir bedel alma, on binde 1-2 olur mu olmaz mı tartışması yapılıyor. Amacı gelir değil çok istiyoruz ki yatırımcımız uzun vadeli baksın."