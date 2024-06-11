Emekli ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı

Milyonlarca emekli vatandaşımızın beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi hesaplara yatırılmaya başlandı.





3 BİN TL İKRAMİYE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiye ödemesinin ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaşırken, "Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek" dedi.





Emekli ikramiyeleri 3 bin lira olarak hesaplara geçecek. Uygulamadan tüm emekliler faydalanacak.



SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık parası alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.





KAMU İŞÇİSİNE MÜJDE

Kamu işçilerine yılın ikinci yarısında verilecek olan ikramiyenin (tediye) de tarihleri belli oldu. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Kamu işçilerinin yılın ikinci yarısında verilecek ikramiye tarihleri 14 Haziran ve 13 Aralık olarak belirlendi.

Buna göre ikramiye ödemeleri bu tarihlerde iki taksit olarak hesaplara geçecek. Maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta ödenecek.





MİNİMUM 8 BİN TL OLACAK

Kamu işçisine ödenecek tediye maaşa göre farklılık gösterecek. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmayacak.



Alınan ücretin 30 güne bölünmesi sonrasında çıkan tutarın 13 ile çarpılması yaklaşık ödeme tutarını veriyor. Vergi indirimleri dahil en düşük kamu ikramiyesi 8 bin lira civarında olacak.





Yargıtay kararına göre ilave tediyenin haczedilmesi mümkün değil. Damga vergisine tabi olan ikramiyelerden sigorta primi kesinti de yapılabiliyor.