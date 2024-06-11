Hatay Valiliğinden ülkelerine dönen Suriyeliler ile ilgili iddialara yanıt

Valiliğin açıklamasında, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'bayramlaşmaya giden yabancıların dönüş garantili olarak çıkış yaptıkları' iddiasında bulunulmuştur. Paylaşımlardaki fotoğraf, Cilvegözü Kara Hudut Kapısı'ndan 'güvenli, onurlu, gönüllü geri dönüş' kapsamında çıkış yapmak için bekleyen Suriyelilere aittir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu sınır kapısından 10 Haziran'da 49 yabancı, gönüllü geri dönüş işlemi yaparak çıkış yapmış olup halihazırda 45 yabancı ise gönüllü geri dönüş işlemlerinin tamamlanması için sıra beklemekteyken bahsi geçen görüntü çekilmiştir. Görüntülerin bayram tatili izniyle ilgisi bulunmamaktadır."