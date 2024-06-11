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Dışişleri Bakanlığı: BMGK'nın ateşkes kararı önemli bir adım

Dışişleri Bakanlığı, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı, Gazze'deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 07:59, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 09:41
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Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 'ateşkes' sağlanmasına yönelik kararı katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 10 Haziran günü kabul edilen, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı, Gazze'deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Hamas'ın söz konusu ateşkes planına yapıcı ve olumlu yaklaşımını memnuniyetle karşılıyoruz.

İsrail'in, kalıcı ateşkese riayet edeceğini taahhüt etmesi ve söz konusu kararın tüm unsurlarını eksiksiz şekilde uygulaması şarttır.

Türkiye, savaşın kalıcı şekilde sona ermesini, İsrail'in Gazze'nin tamamından geri çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze'ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze'nin yeniden imarını sağlayacak adımlara katkı vermeyi sürdürecektir."

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