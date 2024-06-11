İzmir'de FETÖ operasyonunda 5 kişi yakalandı

Şüphelilerin terör örgütü içinde "bölge talebe mesulü", "üniversite mezun mesulü", "ev abisi" ve "asker şahıslardan sorumlu" gibi sözde ünvanlarla faaliyet yürüttükleri, örgütün sözde TSK yapılanmasına eleman temin ettikleri öne sürüldü.

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