Eski tip ehliyet kullananlar dikkat: Son geçerlilik tarihi belli oldu!

Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yetkilileri, başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları konusunda uyarıda bulunarak, yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla erkenden başvuru yapmalarını tavsiye etti.

Ehliyet yenileme işlemleri için vatandaşlar, Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak gerekli evrakları teslim edebilecekler.

2016 yılı öncesi alınan ehliyet lerin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar yenilenmeyen eski tip ehliyetler geçersiz olacak.

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