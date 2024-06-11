Sinop'ta feci kaza: 2'si doktor 4 ölü
Sinop'ta feci kaza: 2'si doktor 4 ölü
Bayrama Özel Oranlarla 75.000TL Kredi!
Bayrama Özel Oranlarla 75.000TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
En çok harcama konut ve kira için yapıldı
En çok harcama konut ve kira için yapıldı
Kısa çalışma ödeneğinde düzenleme
Kısa çalışma ödeneğinde düzenleme
Bahçeli: Cumhurbaşkanımız herkesle görüşebilir
Bahçeli: Cumhurbaşkanımız herkesle görüşebilir
Türk hac kafileleri kutsal topraklara ulaştı
Türk hac kafileleri kutsal topraklara ulaştı
Ali Yerlikaya: 77 Kaymakam adayımızı açıklıyoruz
Ali Yerlikaya: 77 Kaymakam adayımızı açıklıyoruz
Eski tip ehliyet kullananlar dikkat: Son geçerlilik tarihi belli oldu!
Eski tip ehliyet kullananlar dikkat: Son geçerlilik tarihi belli oldu!
Kolejlerde rekor zam... 7 milyona lise eğitimi
Kolejlerde rekor zam... 7 milyona lise eğitimi
Hatay Valiliğinden ülkelerine dönen Suriyeliler ile ilgili iddialara yanıt
Hatay Valiliğinden ülkelerine dönen Suriyeliler ile ilgili iddialara yanıt
Zengezur'da iki alternatif! Ermenistan olmazsa İran hattı gündemde
Zengezur'da iki alternatif! Ermenistan olmazsa İran hattı gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özel görüşmesi bugün olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özel görüşmesi bugün olacak
Emekli ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı
Emekli ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı
Üç ilde ormanlık alanlara girişler kısıtlandı
Üç ilde ormanlık alanlara girişler kısıtlandı
Ek vergi, Çinli otomotivciyi yatırıma zorluyor
Ek vergi, Çinli otomotivciyi yatırıma zorluyor
DMM, 'bir sürücüyle jandarma arasında tartışma' iddiasını yalanladı
DMM, 'bir sürücüyle jandarma arasında tartışma' iddiasını yalanladı
THY, yönetim kurulu görevlendirmelerini duyurdu
THY, yönetim kurulu görevlendirmelerini duyurdu
Borsa 10.000 puan barajının altına geriledi
Borsa 10.000 puan barajının altına geriledi
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 12 derece üzerine çıkacak
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 12 derece üzerine çıkacak
Kadın memuru tacizle suçlanan MEM şube müdürü açığa alındı
Kadın memuru tacizle suçlanan MEM şube müdürü açığa alındı
TOGG'dan yeni adım: Asgari ücretliye özel TOGG fırsatı
TOGG'dan yeni adım: Asgari ücretliye özel TOGG fırsatı
Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul edecek
Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul edecek
Hastalıklı köpeklerin Ankara'ya getirilmesi olayında 1 tutuklama
Hastalıklı köpeklerin Ankara'ya getirilmesi olayında 1 tutuklama
Türkiye'ye 4 ayda 2,8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım
Türkiye'ye 4 ayda 2,8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım
Bakan Şimşek: Dış finansman girişlerindeki olumlu seyir devam ediyor
Bakan Şimşek: Dış finansman girişlerindeki olumlu seyir devam ediyor
Demiryollarında basına 'serbest geçiş engeli'
Demiryollarında basına 'serbest geçiş engeli'
Depremzededen 467 gün sonra haber geldi
Depremzededen 467 gün sonra haber geldi
Bayram öncesi marketlerde 'fahiş fiyat' ve 'etiket' denetimi
Bayram öncesi marketlerde 'fahiş fiyat' ve 'etiket' denetimi
'Vatandaşlarımızın uzun vadeli refahını artırmaya devam edeceğiz'
'Vatandaşlarımızın uzun vadeli refahını artırmaya devam edeceğiz'
10 gün sürecek çalışma: Tüm şeritler kapanacak
10 gün sürecek çalışma: Tüm şeritler kapanacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ali Yerlikaya: 77 Kaymakam adayımızı açıklıyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 2024 yılı için alımı planlanan Kaymakam adaylığı yazılı ve sözlü sınav süreçlerinin tamamlandığını duyudu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 09:48, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 09:51
Yazdır
Ali Yerlikaya: 77 Kaymakam adayımızı açıklıyoruz

Bakan Yerlikaya, 'Ülkemize, milletimize ve Kaymakam adaylarımıza hayırlı olsun' mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya paylaşımında: Kaymakam olup İçişleri Bakanlığı ailemize katılmak isteyen, geleceğin Mülki İdare Amiri olarak vatanımıza hizmet etmeyi arzulayan kıymetli arkadaşlarım.2024 yılı için alımı planlanan Kaymakam Adaylığı yazılı ve sözlü sınav süreçleri tamamlandı.

Sınavlarda başarılı olan 77 Kaymakam adayımızı açıklıyoruz. Ülkemize, milletimize ve kaymakam adaylarımıza hayırlı olsun. İfadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber