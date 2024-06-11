Ali Yerlikaya: 77 Kaymakam adayımızı açıklıyoruz

Bakan Yerlikaya, 'Ülkemize, milletimize ve Kaymakam adaylarımıza hayırlı olsun' mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya paylaşımında: Kaymakam olup İçişleri Bakanlığı ailemize katılmak isteyen, geleceğin Mülki İdare Amiri olarak vatanımıza hizmet etmeyi arzulayan kıymetli arkadaşlarım.2024 yılı için alımı planlanan Kaymakam Adaylığı yazılı ve sözlü sınav süreçleri tamamlandı.

Sınavlarda başarılı olan 77 Kaymakam adayımızı açıklıyoruz. Ülkemize, milletimize ve kaymakam adaylarımıza hayırlı olsun. İfadelerini kullandı.