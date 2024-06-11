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Altının gramı 2 bin 399 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 399 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 10:22, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 10:22
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Altının gramı 2 bin 399 liradan işlem görüyor

Altının dün ons fiyatındaki yükselişe paralel artan gram fiyatı, günü yüzde 0,7 yükselişle 2 bin 403 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 399 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 960 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 780 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,7 artışla günü 2 bin 311 dolardan tamamlarken, bugün önceki kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 2 bin 301 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın alacağı para politikası kararları ve ülkede açıklanacak enflasyon verileri öncesinde varlık fiyatlarında yön arayışının öne çıktığını söyledi.

Fed'in yarın açıklanacak para politikası kararları ve Başkan Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra Bankanın yayınlayacağı "nokta grafiği"nde olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları aranacak.

ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi ve perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi verilerinin de Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin sinyaller verebileceğini belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimalinin yüzde 55, kasımda gitme olasılığının ise yüzde 83 seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 280 ve 2 bin 250 doların destek, 2 bin 320 ve 2 bin 340 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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