MEB, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı

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Buna göre, iller arası yer değiştiren öğretmenler 14 Haziran 2024 tarihinden sonra görev yaptıkları okullardan ayrılarak yeni görev yerlerinde görevlerine başlayabilecekler.

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