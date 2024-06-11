Sinop'ta feci kaza: 2'si doktor 4 ölü
Sinop'ta otomobil ile sağlık personelinin bulunduğu aracın çarpışması sonucu 2'si doktor 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 11:35, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 11:39
Sinop-Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen bir otomobille sağlık personelinin bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın ardından hafif ticari araçta yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Ölenlerden 2'sinin ilçelerdeki devlet hastanelerinde görevli doktor olduğu öğrenildi.
Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, kaza yerinde incelemede bulundu.