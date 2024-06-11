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Türk hac kafileleri kutsal topraklara ulaştı

İlk kafilenin 9 Mayıs'ta yola çıkmasıyla başlayan hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu tamamlandı. Türkiye'den hacı adaylarını taşıyan kafilelerin tamamı kutsal topraklara ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 10:50, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 11:13
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Türkiye'den ilk kafilenin 9 Mayıs'ta hareket etmesiyle başlayan hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu kapsamında son kafile dün akşam Mekke'ye geldi.

Böylece Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) bağlı seyahat şirketlerinin organizasyonuyla yola çıkan hacı adayları kutsal topraklara ulaşmış oldu.

Söz konusu yolculuk kapsamında hacı adaylarının bir kısmı Medine'ye bir kısmı ise Mekke'ye gitmişti. Dün akşam ise Türkiye'den hareket eden son kafilenin Mekke'ye varmasıyla tüm kafilenin kutsal topraklara gelişi tamamlandı.

84 bin 942 vatandaş kutsal topraklarda

Yoğunluğun yaşandığı Mekke'de Kabe ziyaretlerini sürdüren hacı adayları, kutsal topraklardaki günlerini, umre yaparak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tavaf yaparak ve kutsal yerleri ziyaret ederek geçiriyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sene 84 bin 942 vatandaşın hac ibadeti için kutsal topraklara geleceğini, bu sayının yüzde 53'ünü kadın, yüzde 47'sini ise erkeklerin oluşturduğunu ve hacı adaylarının yaş ortalamasının 60 olduğunu açıklamıştı.

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