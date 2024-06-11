Schengen vizesinde zamlı tarife başladı

AB'de düzensiz olarak kalan vatandaşlarının geri kabulü konusunda iş birliği yapmayan ülkelerin vatandaşları, 135 veya 180 euro vize ücreti ödeyecek.

Buna göre Schengen vizesi ücretleri yüzde 12 artışla 90 euroya (yaklaşık 3 bin 140 lira) yükseldi.

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