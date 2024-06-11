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Kısa çalışma ödeneğinde düzenleme

Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde düzenlemeye girildi. Düzenleme ile ödeneğin hak edilmesine yönelik şartlara açıklık getirildi. 3 ayla sınırlanan kısa çalışma süresinde ise değişiklik yapılmadı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 11:15, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 11:18
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Kısa çalışma ödeneğinde düzenleme

İşverenin, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak azaltması hallerinde uygulanacak kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yeniden düzenlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelikle 3 ayla sınırlanan kısa çalışma süresinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

İşveren tarafından farklı tarihlerde aynı başvuru gerekçesi ile birden fazla kısa çalışma talebinde bulunulması halinde, 3 aylık süre ilk talebe bağlı kısa çalışma başlangıç tarihinden itibaren hesaplanacak. Belirlenen kısa çalışma dönemi içinde kalması koşuluyla, işveren tarafından her bir sigortalı için uygulanacak kısa çalışma başlama tarihi farklı olabilecek. Başvuruya konu kısa çalışma dönemi, işyeri için 4 haftadan az olamayacak.

Kısa çalışma başvurusu esnasında işyeri yönünden; işyerinde veya işyerinin bir bölümünde uygulanan kısa çalışma süresi, işyerinin haftalık normal çalışma süresinin 1/3 oranından az olamayacak. Sigortalı yönünden ise kısa çalışma uygulamasına tabi tutulan sigortalının kısa çalışma süresi, sıfır olmamak kaydıyla 1/3 oranından daha az belirlenebilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Yeni düzenlemeyle kısa çalışma ödeneğinde de değişiklik öngörülmedi. Buna göre, günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmemek üzere, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak uygulanmaya devam edilecek. Ödeneğinin süresi 3 ayı aşmamak üzere kısa çalışma süresi kadar olacak.

Yönetmelikle, ödeneğin hak edilmesine yönelik şartlara da açıklık getirildi. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için; işverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması şartları aranacak.

Kısa çalışma uygulamasına tabi tutulan sigortalının çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve İŞKUR tarafından ödenecek.

Önceki uygulamada, kısa çalışma ödeneğinin nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir veya temlik edilemeyeceğine yönelik hüküm, "damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz, nafaka borçları dışında onda birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir veya temlik edilemez" şeklinde düzenlendi.

1 MART'TAN ÖNCEKİ UYGULAMADA ESKİ YÖNETMELİK GEÇERLİ

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, kısa çalışma başlama tarihi 1 Mart'tan önce olan kısa çalışma uygulamalarında, yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek.

Kısa çalışma başlama tarihi bu tarihinden önce olan sigortalının, kısa çalışma döneminde sigortalıya herhangi bir ödeme yapılmaması ve işveren tarafından sigortalının fiilen kısa çalışmaya tabi tutulmadığına dair bildirim yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği hak sahipliği iptal edilecek.

Yeni yönetmelik 1 Mart tarihinden geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

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