Minibüs ile taksi çarpıştı; 3 yaşındaki Eylül Mavi öldü, 5 yaralı

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ankara yönüne giden Büşra Ünlükoç (24) yönetimindeki 45 AFU 587 plakalı minibüs, kavşakta Kadir Kaya'nın (42) kullandığı 45 T 9454 plakalı taksiyle çarpıştı.

Kazada sürücü Ünlükoç, kucağındaki kızı Eylül Mavi Ünlükoç, annesi Ayşe Tayfun (48), Seda Soylu (20) ile taksi şoförü Kaya ve yolcusu Sadrettin Özyürek (41) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan çocuk, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Eylül Mavi Ünlükoç, bugün Manisa'nın Ahmetli ilçesi Kendirli Mahallesi'nde toprağa verildi. Soruşturma sürüyor.