İstanbul'da kaçan koyun TEM Otoyolu'nu karıştırdı
İstanbul'da sahibinden kaçıp TEM Otoyolu'na giren koyun trafiği birbirine kattı. Sahibinin trafikte araçların arasında koyunu yakalamaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 12:59, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 13:11
İstanbul'da sahibinden kaçan ve TEM Otoyolu'na çıkan koyun, sürücülere tehlikeli anlar yaşattı. Sahibi araçların arasında kaçan koyunu yakalamak için uzun süre uğraştı.
Sahibinin koyunu yakalamaya çalıştığı anları bir sürücü cep telefonu kamerası ile görüntüledi.