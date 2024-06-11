Tuzla Piyade Okulu arazisinde yangın çıktı
Tuzla Piyade Okulu arazisindeki ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 13:27, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 13:28
Tuzla İstasyon Mahallesi'nde D-100 kara yolu yanındaki Tuzla Piyade Okulu arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çalılık ve ormanlık alanda 4 hektarlık alana yayılan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.