Motosiklette vergi oyunu Maliye'nin radarında!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurtdışından getirilen motosikletlerdeki vergi oyununun peşine düştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kayıt dışılıkla her alanda mücadele!" ifadesini kullandı.

Edinilen bilgiye göre ithalatçı, vergiden kaçmak için 50 cc silindir hacmine sahip motoru Türkiye'ye getiriyor. Motoru 100 cc kapasitenin üzerine çıkaracak piston kiti gibi parçalar ise ayrıca ithal ediliyor. Türkiye'de yapılan montajla 125 cc silindirli motorlar piyasada satışa sunuluyor.

MTV VE TRAFİK SİGORTASI ALINMIYOR

Hürriyet'in haberine göre 50 cc altı motor silindir hacminde Türkiye'ye gelen motosikletin 125 cc kapasiteye çıkarılması resmi olmayan yöntemlerle yapılıyor.

Böylece 100 cc altındaki motosikletler Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) tabi olmadığı için bu oyunla piyasaya sürülüyor.

MTV'nin yanı sıra 50 cc veya daha düşük motor silindir hacmine sahip motosikletlerin trafik sigortası zorunluluğu da bulunmuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuya odaklandığı belirtiliyor.