Zehra Güneş'in muhabirle boy farkı olay oldu

Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Zehra Güneş, Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde Güney Kore ile karşılaşacağı maç öncesi yapılan antrenmanda sakatlanmıştı.

Sakatlığıyla ilgili Instagram hesabından açıklamalarda bulunan milli voleybolcu, "Her geçen gün daha iyi oluyorum; İstanbul'da kendimi hızla toparlayacağıma ve Paris'te takımımla birlikte olacağıma yürekten inanıyorum. Dualarınız, güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkür ederim. Paris'te görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada gündem oldu

Son dönemde hem sosyal medya paylaşımlarıyla hem servetiyle hem de başarılı kariyeriyle adından söz ettiren Zehra Güneş spikerle yan yana dururken ortaya çıkan görüntüyle dikkat çekti.

Güzel voleybolcu ile spikerin boy farkı sosyal medyayı salladı. Güneş'i görenler "Bu kız bu boyla bir de ekonomi uçtu" yorumları yapıldı.

Zehra Güneş ile spikerin arasında bir boy farkı olsa da görüntülerin photoshop olduğu ortaya çıktı.