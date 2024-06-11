FETÖ iltisaklı Bekir Yüksel Hoş, Özlem Doğan'ın fotoğrafını dolaşıma soktu
Daha önce "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla tutuklanan, hakkında silah kaçakcılığı soruşturması yürütülen, FETÖ ile iltisaklı Bekir Yüksel Hoş'un Gazeteci Yazar Özlem Doğan'ın İstanbul Havalimanı'nda gizlice fotoğraflarını çekerek, sosyal medyada dolaşıma soktuğu ortaya çıktı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 16:10, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 16:11
Bekir Yüksel Hoş'un fotoğrafı ilk servis ettiği hesabın @istanbuzzz (Sadun
Özkaya) isimli hesabın olduğu tespit edildi.
Sadun Özkaya'nın ise firari olduğu, gasp, yaralama ve dolandırıcılık suçlarından
daha önce hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
Havalimanında kameralar incelendiğinde Bekir Yüksel Hoş'un Özlem Doğan'ı uzunca
süre takip ettiği de anlaşıldı.
Takip esnasında Yüksel Hoş'un yanında yabancı uyruklu bir kadının daha olduğu tespit edildi.