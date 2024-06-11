FETÖ iltisaklı Bekir Yüksel Hoş, Özlem Doğan'ın fotoğrafını dolaşıma soktu

Bekir Yüksel Hoş'un fotoğrafı ilk servis ettiği hesabın @istanbuzzz (Sadun Özkaya) isimli hesabın olduğu tespit edildi.



Sadun Özkaya'nın ise firari olduğu, gasp, yaralama ve dolandırıcılık suçlarından daha önce hakkında işlem yapıldığı bildirildi.



Havalimanında kameralar incelendiğinde Bekir Yüksel Hoş'un Özlem Doğan'ı uzunca süre takip ettiği de anlaşıldı.



Takip esnasında Yüksel Hoş'un yanında yabancı uyruklu bir kadının daha olduğu tespit edildi.