Kepez Belediye Başkanı Kocagöz ilk duruşmada tahliye edildi

40 bin kişi iş için TOGG'a başvurdu
40 bin kişi iş için TOGG'a başvurdu
Faizsiz 30.000 TL Bayram Müjdesi!
Faizsiz 30.000 TL Bayram Müjdesi!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayşe Ateş'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayşe Ateş'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel ziyareti sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel ziyareti sona erdi
Onaylı Randevu Sistemi, tetkikler için de uygulanacak
Onaylı Randevu Sistemi, tetkikler için de uygulanacak
Okullarda son ders zili 14 Haziran'da çalacak
Okullarda son ders zili 14 Haziran'da çalacak
YKS'de yapay zekayla kopya çeken aday, 2 yıl hiçbir sınava giremeyecek
YKS'de yapay zekayla kopya çeken aday, 2 yıl hiçbir sınava giremeyecek
Kredi kartında yasal takip yüzde 42 arttı
Kredi kartında yasal takip yüzde 42 arttı
Motosiklette vergi oyunu Maliye'nin radarında!
Motosiklette vergi oyunu Maliye'nin radarında!
Önder Kahveci: Maaşlar enflasyon karşısında eriyor!
Önder Kahveci: Maaşlar enflasyon karşısında eriyor!
Kira vergisinde istisna kalkmayacak
Kira vergisinde istisna kalkmayacak
Genç işsizlik oranı son 20 yılın en düşük seviyesinde
Genç işsizlik oranı son 20 yılın en düşük seviyesinde
Gerçek ekspertizde ortaya çıktı: Üç aracı birleştirip tek otomobil yapmışlar
Gerçek ekspertizde ortaya çıktı: Üç aracı birleştirip tek otomobil yapmışlar
Sinop'ta feci kaza: 2'si doktor 4 ölü
Sinop'ta feci kaza: 2'si doktor 4 ölü
En çok harcama konut ve kira için yapıldı
En çok harcama konut ve kira için yapıldı
Kısa çalışma ödeneğinde düzenleme
Kısa çalışma ödeneğinde düzenleme
Bahçeli: Cumhurbaşkanımız herkesle görüşebilir
Bahçeli: Cumhurbaşkanımız herkesle görüşebilir
Türk hac kafileleri kutsal topraklara ulaştı
Türk hac kafileleri kutsal topraklara ulaştı
Ali Yerlikaya: 77 Kaymakam adayımızı açıklıyoruz
Ali Yerlikaya: 77 Kaymakam adayımızı açıklıyoruz
Eski tip ehliyet kullananlar dikkat: Son geçerlilik tarihi belli oldu!
Eski tip ehliyet kullananlar dikkat: Son geçerlilik tarihi belli oldu!
Kolejlerde rekor zam... 7 milyona lise eğitimi
Kolejlerde rekor zam... 7 milyona lise eğitimi
Hatay Valiliğinden ülkelerine dönen Suriyeliler ile ilgili iddialara yanıt
Hatay Valiliğinden ülkelerine dönen Suriyeliler ile ilgili iddialara yanıt
Zengezur'da iki alternatif! Ermenistan olmazsa İran hattı gündemde
Zengezur'da iki alternatif! Ermenistan olmazsa İran hattı gündemde
Emekli ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı
Emekli ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı
Üç ilde ormanlık alanlara girişler kısıtlandı
Üç ilde ormanlık alanlara girişler kısıtlandı
Ek vergi, Çinli otomotivciyi yatırıma zorluyor
Ek vergi, Çinli otomotivciyi yatırıma zorluyor
DMM, 'bir sürücüyle jandarma arasında tartışma' iddiasını yalanladı
DMM, 'bir sürücüyle jandarma arasında tartışma' iddiasını yalanladı
THY, yönetim kurulu görevlendirmelerini duyurdu
THY, yönetim kurulu görevlendirmelerini duyurdu
Borsa 10.000 puan barajının altına geriledi
Borsa 10.000 puan barajının altına geriledi
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 12 derece üzerine çıkacak
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 12 derece üzerine çıkacak
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Kepez Belediye Başkanı Kocagöz ilk duruşmada tahliye edildi

Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasının ilk duruşmasında tutuklu yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tahliyesine karar verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 17:47, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 17:49
Yazdır
Kepez Belediye Başkanı Kocagöz ilk duruşmada tahliye edildi

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Kacagöz'ün yanı sıra diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmayı takip etmek için CHP milletvekilleri ve belediye başkanlarının aralarında bulunduğu partililer de salonda yer aldı.

Sanıkların ve avukatlarının dinlenmesinin ardından Cumhuriyet savcısı, mütalasında Mesut Kocagöz ve diğer 4 sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi. Savcı ayrıca tutuksuz sanıklardan tekniker Suphi K'nin de tutuklanmasını talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kocagöz'e yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Heyet diğer tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Suphi K'nin ise tutuklanmasına karar verdi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 7 Ağustos'a erteledi.

- Kaza ve adli süreç

Konyaaltı ilçesinin Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin hazırladığı iddianamede, aralarında Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Öte yandan kazaya ilişkin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince ihmalleri görülerek soruşturma izni verilen 19 büyükşehir belediye çalışanı hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber