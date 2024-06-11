Kuduz köpek vakasında 4 yakalama kararı

Şanlıurfa'da önceki hafta bir vatandaşı ısıran köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı. Vatandaş hastanede tedavi altına alınırken kuduz köpek ise öldü. Yaşanan olay sonrası Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde kısmi karantina başlatıldı. Mahalleye giden belediye ekipleri, muhtar Halil Kaya ile birlikte köpekleri uyuşturucu iğne ile bayıltıp toplamaya başladı.

Görüntüler sonrası Şanlıurfa'da toplandılar

Bir vatandaşın olay günü kuduz köpeği orantısız güç kullanarak yere yatırma görüntüleri ile belediye ekiplerinin bayılttıkları köpekleri ayaklarından tutup gelişigüzel aracın kasasına atması cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası Türkiye'nin değişik illerinden gelen hayvanseverler, basın açıklaması yaptıktan sonra Batıkent Mahallesi'ne giderek muhtarlık ofisinin kapı ve duvarlarına "Katil" yazdı. Mahalleli ve muhtarın yakınlarıyla da tartışan hayvanseverler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Yakalama kararı çıkartıldı

Batıkent Mahalle Muhtarlığına giderek "Katil" yazan kişiler hakkında valilik tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada yazıyı yazan kişinin de aralarında olduğu 4 kişinin "Kamu Malına Zarar Verme, Hakaret ve Tehdit" suçlamaları ile yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ceza

Öte yandan, Siverek'te bulunan barınaktaki 28 köpeği mevzuata aykırı bir şekilde Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı'ya verdikleri gerekçesiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine de cezai işlem uygulandı. Belediye ve işlemi gerçekleştiren kişilere idari para cezası uygulandığı belirlendi.

Ankara'da tutuklanmıştı

Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, sokak hayvanlarının toplatılmasını protesto etmek için geldiği Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesine ait barınaktaki bazı köpekleri araca yükleyerek Ankara'ya götürmüştü. Kuduz risk bölgesindeki hayvanları Ankara'ya götürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Boyacı tutuklanırken, köpekler ise koruma altına alınmıştı.