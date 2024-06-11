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Engelli kız kardeşini döven babasını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Bartın'da engelli kız kardeşine şiddet uyguladığı için babasını tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 18:48, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 19:04
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Engelli kız kardeşini döven babasını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

İddiaya göre, Ulus ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde eve alkollü gelen M.Ç. (61) ile bedensel engelli kızı E.Ç. (27) arasında tartışma çıktı.

Babasının kız kardeşini dövdüğünü ve boğmaya çalıştığını gören erkek kardeş T.Ç. (31) ise evdeki tüfekle babasına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde M.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından gözaltına alınan T.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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