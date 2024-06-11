Meral Akşener, gazeteci İsmail Saymaz'a tepki gösterdi

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsmail Saymaz'ın gazetecilik etiğini ihlal ettiğini söyledi. Saymaz'ın katıldığı bir televizyon programında söylediği, "Meral Akşener'e en yakın olduğunu bildiğim isimlerle konuştum. Beştepe'ye gitme ziyaretinin bir iş adamının Yargıtay'daki davasını çözmek olduğunu söyledi ve bunu anlattıktan sonra 'Yazık bizim emeklerimize' diye bitirdi" sözlerini hatırlatan Akşener, "İsmail Saymaz'ın bu ifadelerindeki şahsıma yöneltilen iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Bugüne kadar herhangi bir iş insanı veya başka bir kişi adına, yargıya intikal etmiş bir konuda hiç kimseden açık veya örtülü hiçbir talebim olmamıştır, bugünden sonra da olmayacaktır. İsmail Saymaz'ın bu gerçek dışı iddiası sadece şahsımı değil, aynı zamanda bağımsız Türk mahkemelerini ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı da zan altında bırakmaktadır" dedi.

İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından, "İYİ Parti eski lideri Meral Akşener, Çankaya'da TBMM'ye çok yakın bir mesafedeki Cinnah Caddesi 57 numaralı binada ikinci katta ofis tuttu. Taşınma bugün başladı" paylaşımını da hatırlatan Akşener, "Sosyal medyada bilgi kirliliği oluşturan gerçek dışı bir paylaşımdır. Ofis açıp açmadığımı bu kadar çok merak edenleri aydınlatmak isterim ki Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir amaçla bir ofis açmadım. Şimdilik böyle bir planlama içerisinde de değilim. İlerleyen aşamada eğer ki bu yönde bir kararım olursa bunun da kamuoyu ile paylaşılmasını bizzat kendim sağlarım" ifadelerini kullandı.

Akşener, bu iddiaların habercilik anlayışından uzak şekilde birer dedikodudan ibaret olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gazetecilik mesleğinin itibarı açısından oldukça üzücü olan bu açıklamalarından ötürü İsmail Saymaz'a haberciliğin evrensel ilkeleri çerçevesinde tarafsız, şeffaf, dürüst davranmaya ve ciddi, dengeli, sorumlu bir bakış açısıyla haber yapmaya davet ediyorum. Yukarıda ifade ettiğim konular hakkında en kısa zamanda hukuki yollara başvuracağımın da bu vesileyle bilinmesini isterim. Bu doğrultuda, hakkımda daha fazla dedikodu ve yanlış bilginin yayılmasının önlenmesi ve şimdiye kadar bu yayın nedeniyle yanlış bilgilendirilen milletimizin ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu öğrenmesi için bu açıklamamın da tekziben yayınlanmasını rica ederim."