Genç kızlara dehşeti yaşatan kadın maganda tutuklandı

Sosyal medya uygulaması üzerinden yayınlanan video içeriğinde R.S, A.T.S. ve C.S'yi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan B.K. ve G.K. isimli kadınların, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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