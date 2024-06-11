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Piyano Nedir?



Piyano, tuşlu çalgı ailesinin en büyük ve heybetli üyesidir. Zamanla dijital modelleriyle bu heybetini kaybetmeye başlamıştır. Teknolojik yenilikler, ses teknolojisinin de gelişmesini sağladığı için dijital ve daha küçük piyano modelleri de istenen ses kalitesini verebilecek yapıya ulaşmıştır. Şimdiki ses rengine ulaşana kadar enstrümanın geçirdiği dönüşümü anlamak için piyano tarihçesi hakkında ufak bir araştırma yapmak yeterlidir.



Piyanonun ortaya çıkışı, 1711 yılına rastlar. Ortaya çıktığı yer İtalya'dır. Mucidinin adı Bartolomeo Cristofori olarak bilinir. Tuşlara vurulduğunda çıkan gür sesi içindeki çekiç mekanizması sağlar. Çekiçler, tuşlara basıldığında yayılımı artırmak ve sesi güçlendirmek için yapılmış olan mekanizmalardır. Günümüzde de hala akustik piyanolar bu sistemle çalışırken, dijital modellerde çekiç mekanizması taklit edilir.



Piyano türleri, akustik piyanolar dışında: dijital, grand, upright gibi modellere ayrılır. Ünlü markaların farklı piyano modelleri ses kaliteleri ve boyutlarıyla piyasanın en beğenilenleri arasında yerini alır. Evlerinizde sesiyle huzur veren, bazen duygulandıran bazen de sevindiren bu tuşlu müzik aletine yer açmak ister misiniz? Öncelikle piyanonun çalışma prensibine ve bölümlerine göz attıktan sonra size uygun piyano modelini nasıl seçebileceğinizi anlatacağız.



Piyano Nasıl Çalışır?



Heybetiyle göz doldurduğu kadar kulakların da pasını silen piyano nasıl çalışır? Piyano 52 tanesi beyaz, 36 tanesi siyah 88 tuş takımından oluşur. Bir adet piyano tuşuna bastığınızda körük sistemi içerideki çekicin tellere vurmasını sağlar. Tuşlar, uzun salınımlı bir ses çıkarır. Güçlü etkiyi yaratmak için kullanılan havalı körük sistemi sayesinde ses, ortamın ambiyansına da bağlı olarak uzun süre yayılır.



Piyano tuşuna bastığınızda tuş, hemen aşağıdaki keçe kaplı çekici harekete geçirir. Çekiç ses tellerine vurup geri gelir. Bu sayede teller titreşmeye devam eder. Çıkan titreşim rezonans tahtasına iletilir. Rezonans tahtası sesi yükselterek havaya gönderir. Piyano mekanizması temel olarak bu şekilde işler. Mekanizmaya damperler yani pedallar ekleyerek ses kontrolünü daha güçlü bir şekilde sağlayabilirsiniz. Bazı piyano modellerinde pedallar dahili olurken bazıları için pedalları sonradan almanız gerekir.

Dijital piyanolar da içlerindeki tuş donanımı sayesinde sesi elektronik olarak üretip akustik piyanonunkine benzer şekilde dışarı yansıtır. Dijital piyanolar da günümüzde tuşe hassasiyetiyle akustik piyanolara çok benzeyen sesler üretebilir.



Piyano Türleri Nelerdir?



Akustik piyanolar (kuyruklu) grand piyano ve (dik) upright piyano olmak üzere ikiye ayrılır. Dijital piyanolar ise çocuk piyanosu, yetişkin piyanosu ve katlanır piyano gibi çeşitlerden oluşur. Piyano türleri arasında kuyruklu yani grand adı verilen modeller, tonal olarak çok güçlüdür. Uzun kuyruk yapısı ses yalımını ve gücünü destekler. Tuş uzanımları yatay şekildedir. Upright yani dik piyanolarda tuş uzanımları dikeydir. Bu yapılarıyla daha az yer kaplarlar.



Dijital piyanolar, sesi aslına benzer şekilde taklit ederler. Akustik piyanolara çok yakın bir ses çıkarırlar. Pedal sistemleri bile dijital piyanolara uygun hale getirilmiştir. Dijital piyano modelleri daha az yer kaplayan daha hafif yapıda ve akort istemeyen özellikleriyle çok sayıda müzik severin tercihidir.



Piyanonun Bölümleri Nelerdir?



Piyanonun bölümleri, sesin oluşması için farklı görevlere sahip olan her bir parçayı temsil eder. Bunların başında tuşlar gelir. Hoş tasarımlarıyla ve zıtlığın uyumuyla göze hitap eden piyano tuşları, basılan notanın sesini çıkarmak üzere üretilen kısımdır. Piyano bileşenleri arasında teller sesin titreşmesini sağlayan önemli parçalardır.



Ses tahtası da piyano kısımları arasında oldukça önemli bir işleve sahiptir. Diğer adı rezonans tahtası olan bu kısımda ses önce yükseltilir sonra havaya salınarak kulağın duyabileceği bir titreşim olarak dışarı çıkar.

Pedallar, piyanoda üç adet bulunun seslerin etkisini yükseltmek için kullanacağınız unsurlardır. Sustain denilen en sağdaki pedal sesleri olduğundan daha uzun çıkarmanıza yardım eder. Soft yani sol pedal sesleri daha yumuşak bir tınıyla çıkarmanızı sağlar. Ortada yer alan sustenuto sadece basılan ilk sesi uzatmaya yardımcı pedaldır.



Piyano Çalmak Zor Mudur?



Bilmediğiniz her şey en başta zordur. Öğrendikten ve bol bol tekrar ettikten sonra artık ezbere yapmaya başlarsınız. Yemek yapmayı yeni öğrendiğinizde ya olması gerektiğinden sulu ya da olması gerektiğinden daha kıvamlı yapabilirsiniz. Birkaç tekrardan sonra çok lezzetli bir yemek ortaya çıkarabilirsiniz. Müzik aleti çalmak da böyle bir şeydir. Bir alışkanlığı edinirken ya da bir yeteneği geliştirirken istikrar ve çalışma son derece önemlidir.

İyi bir piyanist olma yolunda aksatmadan yapacağınız pratikler gelişiminize büyük bir katkı sağlar. Temel seviyeden başlayarak öğreneceğiniz parmak egzersizleri ve çalış teknikleriyle profesyonel icralara kadar ilerleyebilirsiniz. Doğru piyano öğretmeni ile çalışırsanız her şeyi olması gerektiği gibi adım adım öğrenebilirsiniz. https://www.yonkamuzikmarket.com/piyano-fiyatlari



