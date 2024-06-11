Ava giden vatandaş 200 metre uçurumdan düşerek öldü
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı köyünde domuz avına giden vatandaş, gece karanlığında 200 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 20:29, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 20:30
Trabzon'un Arsin ilçesinden Dumanlı köyü sınırlarında Mori Yaylası'ndaki akrabalarını ziyaret eden Süleyman Şen (59) sabaha karşı domuz avına çıktı. Geri dönmeyince akrabaları tarafından aranan Şen'in, 200 metrelik kayalıkların olduğu uçurumdan düşerek hayatını kaybettiği anlaşıldı.