Ava giden vatandaş 200 metre uçurumdan düşerek öldü

Trabzon'un Arsin ilçesinden Dumanlı köyü sınırlarında Mori Yaylası'ndaki akrabalarını ziyaret eden Süleyman Şen (59) sabaha karşı domuz avına çıktı. Geri dönmeyince akrabaları tarafından aranan Şen'in, 200 metrelik kayalıkların olduğu uçurumdan düşerek hayatını kaybettiği anlaşıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net