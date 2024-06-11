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TBMM Genel Kurulu toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 20:56, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 21:11
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TBMM Genel Kurulu toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerine geçildi.

Saadet Partisinin "et fiyatları", İYİ Parti'nin "TARSİM", DEM Parti'nin "demokratikleşme", CHP'nin "yerel basın" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Saadet Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldığını anımsatarak, "55-60 kilogram bir büyükbaş hissesi geçen yıl 16-20 bin liraya satılırken bu yıl bu fiyat 32 ila 40 bin liraya yükseldi. Bir dananın fiyatı ise 50-120 bin lira bandından 100 ila 240 bin lira bandına fırladı. Yetiştirici de tüketici de herkes isyanda. Yetiştiriciler yem, nakliye ve kira giderlerinden bezmiş halde." diye konuştu.

İstanbul'da geçen yıl 30-40 bin lira olan pazar yeri kirasının bu yıl 100 bin liraya, yem fiyatlarının ise torba başına 250-300 liradan 500-600 liraya yükseldiğini anlatan Ekici, "Akaryakıt zamlarıyla birlikte nakliye giderleri de yaklaşık yüzde 100 zamlandı. Geçtiğimiz günlerde Mersin'e Brezilya ve Uruguay'dan gelen 2 gemiyle toplam 43 bin baş canlı sığır ithal edilmiş." dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, iktidarın, vatandaşları, dünyanın neredeyse en yoksul ülkelerinden birinde yaşamaya mahkum ettiğini savunarak, "7 asgari ücretli bütün maaşlarını verseler bir danaya giremeyecekleri bir Kurban Bayramı'nı karşılayacaklar. Varın 10 bin liraya mahkum ettiğiniz emeklinin nasıl Kurban Bayramı geçireceğini siz düşünün." ifadelerini kullandı.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, iktidardan hayvan ithalatını sonlandırmasını isteyerek, "Türkiye'deki çiftçileri, tarımı destekleme konusunda daha samimi adım atın çünkü insanlarımız artık mevcut koşullarda bırakın et yemeği, ekmek bile bulamıyorlar." dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise özellikle ithal yemlerdeki fiyat artışının, hayvancılığı önemli ölçüde riske soktuğunu söyledi. Gürer, "Hayvancılıkla ilgili AK Parti'nin uyguladığı yanlış politikaların bedelinde vatandaş pahalı et alarak tüketmek durumunda kalıyor. Esasında diğer fiyat artışlarına göre etin pahalı olduğunu söylemek de çok gerçekçi olmaz çünkü hayvanın bir yıllık bakımıyla oluşan masraf ve giderlerinden sonra rafa yansıyan et fiyatları, zeytine sebzeye bakarsanız yine de uygun bir fiyat gibi görülür." şeklinde konuştu.

Gürer, buğday alım fiyatlarını da eleştirerek, "Burada da çiftçinin canına okunuyor. Bu fiyatlarla önümüzdeki yıl buğday üretimi de düşer." dedi.

- "Kurbanlık sayımız geçtiğimiz yıllarla kıyasladığında yeterli"

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, hayvancılıkta temel amaçlarının verimli, kaliteli, sağlıklı üretimi artırmak olduğuna işaret ederek, bu kapsamda 2024 yılında iklim değişikliği, coğrafi kısıtlılıklar, doğal kaynakların etkin kullanımı ve gelecek nesiller için hayvansal üretiminin garanti altına alınması adına üretim planlamasının hayata geçirildiğini belirtti. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Stratejik öneme sahip kırmızı et, süt, beyaz et ve yumurtanın nerede, ne kadar ve nasıl üretileceğine ilişkin hedef politikalar hayata geçirilmiştir. Hayvan sağlığı ve refahının ön planda tutulduğu, biyoteknolojik ıslah yöntemlerinin kullanılarak verimin artırıldığı, aile işletmeleriyle genç ve kadın üreticilerin desteklendiği birbirini tamamlayıcı faaliyetleri kapsayan politikalar hazırlanmıştır. Bu kapsamda 2024 yılı itibarıyla yeni destekleme modeli, üretim planlaması, hastalıklarla aktif mücadele, yol kontrol noktaları, hastalıktan ari işletmelerin artırılması, ulusal ıslah eylem planıyla birim hayvandan maksimum verimi elde etmek hedeflenmektedir. Kendine yeterli ve bölgesinde ihracat odaklı büyüyen bir Türkiye hedeflenmektedir."

Partisinin politikalarıyla son 22 yılda büyükbaş sayısının yüzde 67, küçükbaş sayısının yüzde 64 arttığını ifade eden Kılıç, "Avrupa ülkeleri arasında büyükbaş, küçükbaş ve toplam hayvan varlığı sayısında lider konumdayız. Kırmızı et üretimimiz, süt üretimimiz, kanatlı et üretimimiz, yumurta üretimimiz, bal üretimimizde ciddi anlamda artışlar meydana gelmiştir. 2023 yılı Kurban Bayramı'nda 846 bin büyükbaş, 2 milyon 772 bin küçükbaş hayvan kesilmiştir. 2024 yılında ise 1 milyon 71 bin büyükbaş ve 3 milyon 300 bin küçükbaş kurbanlık hayvan mevcudu bulunmaktadır. Kurbanlık sayımızın geçtiğimiz yıllarla kıyasladığında yeterli olduğunu görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda CHP'nin grup önerisinin oylanmasından önce iki kez toplantı yeter sayısı bulunamadı. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, bunun üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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