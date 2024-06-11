Biden, Beyaz Saray'daki etkinlikte dondu kaldı

Görüntülerde, George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd'un Biden'ın yanında dans ettiği ve Biden'ın hareketsiz şekilde durduğunun farkına vararak kolunu omzuna attığı görüldü.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da "Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü" kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Biden, 19 Haziran'da kutlanacak ulusal bayram öncesinde düzenlenen etkinlikte katılımcıların bando eşliğinde dans ettiği sırada bir dakikadan uzun bir süre "dondu" kaldı.

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