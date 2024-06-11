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İsrail askerleri yardım isteyen yaralı Filistinliyi infaz etti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yaralı yerde yatan ve "ambulans" diye yardım isteyen bir Filistinliyi infaz etti.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 21:46, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 22:26
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İsrail askerleri yardım isteyen yaralı Filistinliyi infaz etti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e bağlı Kefr Dan köyüne baskın düzenledi.

Baskın sırasında Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 Filistinli İsrail güçlerince Kefr Dan'daki baskında öldürüldü.

Öte yandan İsrail askerlerinin baskında yaralı bir Filistinliyi infaz ettiği anlar sosyal medyaya yansıdı.

Görüntüde yaralı halde yerde yatan ve acıyla feryat eden Filistinli gencin "ambulans" diye çevreden yardım istediği duyuluyor.

O anlarda İsrail askerlerinin yaralı halde yerde yatan Filistinliye ateş etmeye devam ettiğini gösteren sesler yükseliyor.

Şehadet getiren Filistinli gencin bir süre sonra hareketsiz kaldığı, yanında veya çevresinde herhangi bir silah olmadığı görülüyor.

Öldürülen Filistinli gencin kimliğinin Ahmad Samudi olduğu duyuruldu.

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