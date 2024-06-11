Yakalanan 23 sahte dedektiften 9'u tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kocaeli ile birlikte çevre illerde ikamet eden şahısların dedektiflik faaliyetleri adı altında kişisel verileri hukuka aykırı olarak temin ettikleri, ayrıca cep telefonu programları üzerinden ruhsatsız silah ticareti gerçekleştirdiklerini tespit etti. Kocaeli ile birlikte 8 ilde 8 Haziran tarihinde "Rüşvet-6136 SKM", "Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlarını işledikleri tespit edilen 23 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 23 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda takip cihazı, USB, 3 pompalı tüfek, 5 tabanca, 3 şarjör ve 164 fişek ele geçirildi. İfadeleri alınan şüphelilerden 7'si işlemleri akabinde serbest bırakılırken, Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 16 şüpheliden 7'si adli kontrol kararı ile bugün serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise tutuklandı.