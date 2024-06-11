Tarla sularken elektrik akımına kapılıp öldü

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Bafra ilçesinde Osmanbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Usta, elektrikli motorla tarla sulaması yaptığı esnada su dinamosunu kontrol ederken elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden yakınları 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri elektrik akımına kapılan Usta'ya ilk müdahaleyi tarlada yaptı. Durumu ağır olan Usta, tedavi altına alındığı Bafra Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.