Metin Lokumcu davasında savcılık yargılanan polislerin beraatını talep etti

Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011 yılında miting öncesi çıkan olaylarda sıkılan biber gazı nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Lokumcu'nun (55) ölümüyle ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. 13 polisin yargılandığı davanın duruşması, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için Trabzon'a alınırken, davanın 13. duruşması Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Trabzon Adliyesi'nden yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Metin Lokumcu'nun yakınları, siyasi parti temsilcileri, baro başkanları ile sanık ve müşteki avukatları hazır bulunduğu duruşmada ya tutuksuz sanıklar da katıldı.

Raporda gaz miktarına ilişkin detaylar da yer aldı

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, davada yargılanan polislerin ayrı ayrı beraatını talep etti. Protestolarda polisin zor kullanma yetkisi olduğunu ve olay günü polisin uyarı yaptığını belirten savcı, Metin Lokumcu'nun ölüm nedeninin gazdan olduğunun ispatlanmadığını ifade etti. Mütalaada ölümün kalp krizi nedeniyle gerçekleştiğini belirten savcı, bunun biber gazından olduğu anlamına gelmediğini ifade etti.

Dava dosyasında bilirkişi raporunda olay günü Artvin, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Kars ve Rize'den görevlendirilen polisler tarafından kullanılan gaz miktarına ilişkin detaylar da yer aldı. İl Emniyet Müdürlüklerinden gaz miktarının tespiti amacıyla istenilen görev sonuç belgelerin bulunduğu raporda tam olarak kaç adet gaz kullanımına dair miktarın da tespit edilemediği belirtildi.

Davada süre taleplerini kabul eden mahkeme, duruşmayı 6 Eylül 2024 tarihine erteledi.

"Öfkeliyiz kızgınız; Ama vazgeçmiyoruz"

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 13. duruşmanın ardından basın açıklaması düzenlendi. Metin Lokumcu'nun ailesinin de katıldığı açıklama konuşan CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Bugün bir kez daha memleketimizde adalet manzaralarını gördük. 13 yıl üzerine hazırlanan ve yaklaşık 15 sayfalık iddianamenin sadece birkaç satırında dava dosyasının içeriğine ilişkin bir değerlendirme yapıldığını görmenin şaşırtmasıyla karşılaştık diyeceğim ama artık Türkiye'de şaşırmıyoruz. Bugün yine her şeye karşın 13 yıldır adalet mücadelesi veren insanların şaşırmadığı bir iddianameyle karşı karşıya kaldık. Ama umudumuzu yitirdik mi hayır. Elbette ki adalet taleplerimiz bitmeyecektir. Devam edecektir. Biz 6 Eylül'deki duruşmada mahkemenin kamu vicdanını rahatlatacak ve dosya kapsamına uygun bir karar vereceğine olan inancımızı sürdürmek istiyoruz ve bunu bekliyoruz. Her şeye rağmen yaşasın adalet" dedi.

Avukat Meriç Eyüboğlu ise, "İçeride de öfkeliydik dışarıda da öfkeliyiz. Biz bu davanın açılmayacağını düşündüğümüz yollardan yürüyüp geldik. Dile kolay 9 yıl 5 ay sonra ilk iddianameyle karşılaştık. En başından en sonunu tahmin ede ede, bile bile buraya kadar geldik. Elbette vazgeçmeyeceğiz. Bu kızmayacağız, öfkelenmeyeceğiz anlamına da gelmiyor. Öfkeliyiz kızgınız. Ama vazgeçmiyoruz. Bütün Metin Lokumcu dostlarına, Metin Lokumcu'yu tanısın tanımasın adaletle bir derdi olanla, toplumsal olaylarda polis tarafından gelişi güzel kullanılan bu kimyasal gazlarla bir derdi olanlarla, herkesi 6 Eylül Cuma günü burada buluşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.