12 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da Kral Altıncı Felipe ile görüşecek.

(Madrid)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Amasya/18.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Başkanlığına ve Belediyeye ziyarette bulunacak, Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, Cülüs Tepe Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Temsili Karşılanma Töreni ile Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali Açılış Töreni'ne katılacak.

(Amasya/13.30/14.30/15.00/16.45/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna "hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesi" hakkında bilgi verecek.

(TBMM/15.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Sanayi Odası Yeşil Dönüşüm Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/19.00)

3- TBMM'den

- İYİ Parti ve Saadet Partisinin Meclis grup toplantıları yapılacak.

- Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/10.30/09.15/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı inşaat maliyet ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/17.00)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde ilk maçını Tayland'la yapacak.

(Hong Kong/12.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

3- A Milli Futbol Takımı, 14 Haziran Cuma günü başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Almanya'da gerçekleştirdiği son kampta sürdürecek.

(Barsinghausen/11.30)

4- 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası, İtalya'da tamamlanacak.

(Roma/10.00)