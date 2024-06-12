Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
İzmir'in Tire ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 07:51, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 07:52
K.S. yönetimindeki traktör, Akçaşehir Mahallesi yolunda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan K.S, ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırılan sürüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.