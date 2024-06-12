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4 ilde 'Kuyu-5' operasyonu: 57 gözaltı

Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya'da düzenlenen "Kuyu-5" operasyonlarında; 5 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 4 elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 57 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 08:05, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 08:13
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4 ilde 'Kuyu-5' operasyonu: 57 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya'da düzenlenen Kuyu -5 Operasyonlarında aralarında 4 elebaşının da bulunduğu 57 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bu kişilerin silahlı saldırı düzenledikleri, darp, tehdit, yağmalama, cebir ve şiddet kullanarak alacak verecek işlerine karıştıkları, uyuşturucu ve silah ticareti yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlarda 17'si 5'i kuru sıkı olmak üzere 22 adet tabanca ile 10 adet ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek senet ve çok miktarda Türk Lirasın ele geçirildi.

Ali Yerlikaya, "Şehir eşkiyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin duası ve desteğiyle organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

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