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Afyonkarahisar'da termal otelde yangın

Afyonkarahisar'da termal bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 09:00, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 09:01
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Afyonkarahisar'da termal otelde yangın

Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki termal otelin çatısında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle oteldeki misafirler ve çalışanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenip hastaneye başvuran 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu söndürdü.

Ekiplerin oteldeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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