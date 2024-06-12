Tarihi zirvede üç özel mesaj!

Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırımın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Erdoğan'ı, CHP lideri Özel kapıda karşıladı.



Özel de 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde Erdoğan'ı ziyaret etmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız siyasette kutuplaşma yerine diyalog zemini güçlendirmeyi ifade ediyor.



Bugün gerçekleşen iade-i ziyaret, Türk siyasi hayatında ortaya çıkan tabloyu memnuniyet verici buluyorlar. Bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etmektedirler" bilgisini paylaştı. Çelik görüşmenin detaylarına ilişkin ise şunları söyledi:



MEMNUNİYET VERİCİ TABLO

CHP Genel Başkanı Özel'in ziyaretinden sonra bugün gerçekleşen ziyaretle birlikte Türk siyasi hayatında bu tablonun ortaya çıkmasını memnuniyet verici olarak görüyorlar. Cumhurbaşkanımız bunun kalıcı kazanımlara dönüşmesi gerektiğini, herhangi bir şekilde mevzi savaşları içinde heba edilmemesi gerektiğini ifade ettiler.

YENİ ANAYASA

Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulabilmesi için atılması gereken atılmaları en geniş toplumsal, siyasi uzlaşma zeminiyle gerçekleşmesi konusundaki görüşlerini ifade etmişlerdir. Bütün Türkiye'yi kucaklayan bir toplumsal sözleşme olarak anayasa sürecinin yürütülmesi gerektiğini belirtmişlerdir.





Sayın Cumhurbaşkanımız bu çerçevede Türkiye'nin gelecek nesillere borcu olan darbe anayasasından kurtulmak ve yeni anayasaya kavuşmak sürecini siyasetin gündelik polemikleri içerisinde değil Türkiye'nin geleceğini gözeten bir sorumluluk perspektifiyle ele alınması gerektiğini ifade ediyorlar.



POPÜLİST YAKLAŞIMLAR

Cumhurbaşkanımız orta vadeli program ve 12. Kalkınma Programıyla elde edilen kazanımların korunacağını ifade ediyorlar. Programa bağlılığımızı ifade etmişlerdir. Belli dönemlerde siyaset hayatımıza musallat olan popülizm hastalığından kurtulması gerektiğini ifade etti.



Muhalefetin de bu sorumluluğu gözetmesi gerektiğini ifade ettiler. Arzu edildiği takdirde Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in CHP'ye bilgi vereceğini belirtmiştir.





KAYYUM KONUSUNDA TUTUMUMUZ NET

Bir diğer konu terörle iktisatlı belediye başkanlarıyla ilgili kayyum atanmasıyla ilgili. Bu konuda tutumumuz nettir. Cumhurbaşkanımızın ifadesi şu şekildedir: 'Hangi partiden olursa olsun millete hizmet eden belediye başkanlarına destek vermeye devam edeceğiz. İktidar olarak destek vermek konusunda tutumumuz açıktır.



Birisi milletten aldığı yetkiyi terör örgütüne destek vermek için kullanıyorsa buna kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Milletten aldığı yetkiyi millette hizmet için kullanıyorsa problem yoktur. Onun ötesinde tutuma geçiyorsa buna müsaade edilmesi söz konusu olmayacaktır.



HER TÜRLÜ NEFRET SİYASETİNE KARŞI ORTAK TUTUM GELİŞTİRİLMELİ

Önemli bir konu da, son zamanlarda çeşitli bölgelerde bazı belediye başkanlarının nefret suçu, ırkçılık anlamına gelecek birtakım uygulamalara imza atmaları. Birtakım yaşam tarzlarına dönük olumsuz uygulamaların ortaya çıkmasıdır.



Cumhurbaşkanımız her türlü nefret siyasetine karşı ortak tutum geliştirilmesi gerektiğini ifade ettiler. Hayat tarzları konusunda şimdiye kadar elde edilen kazanımların korunması gerektiğini, bu çerçevedeki yapısal reformların devam edeceğini belirtmişlerdir.





GAZZE'DE ORTAK TUTUM

Gazze'de İsrail'in soykırım siyasetine karşı bütün siyasi partiler olarak ortak bir duruş ortaya koymamız, Sayın Özel'in sosyalist enternasyonal çerçevesinde bilgilendirici tutum ortaya koyması son derece kıymetli olacaktır.



Türkiye'nin hak ve menfaatleri için ortak duyarlılık ve siyaset konusunda Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımızın hassasiyeti söz konusudur.

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İKİ LİDERİN BULUŞMASI SICAK VE SAMİMİ GEÇTİ

Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özel'in görüşmesi 1.5 saat sürdü. Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla CHP Genel Merkezi'ne Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı. Özel'in makam odasında aynı hizada ve yan yana bulunan iki tekli koltuğun birinde CHP lideri, diğerinde Başkan Erdoğan oturdu.





CHP'ye gelen konuklara çay ve kahvenin yanında mor reyhan çayı da ikram edildi. Ömer Çelik, görüşmede Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden zeytinyağları ile Türk kültürünü temsil eden çifte kavrulmuş lokum hediye edildiği bilgisini verdi.





Kendilerine ne ikram edildiğinin sorulması üzerine Çelik, "Bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Çay olmadan diplomasi olmaz. Türk çayı diplomasisi diye bir şey var. Gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyoruz" dedi.





KKTC'YE BİRLİKTE GİDECEKLER

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sayın Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıldönümü törenlerinde Sayın Özel ile CHP ve diğer partilerle birlikte güçlü şekilde birlik ve beraberlik gösterilmesini ifade etmişlerdir. Törenleri hep birlikte kutlamayı temenni ediyoruz.



CHP'DEN KKTC ÇAĞRISINA JET YANIT

Genel Başkanımız da ziyarete heyetle eşlik edecek. Bu ziyaretin Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte gerçekleşiyor olması ayrı bir önem ve anlam katmaktadır.