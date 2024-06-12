Bakan Koca'dan sokak hayvanlarıyla ilgili açıklama: Ötenaziden yana değilim
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokak hayvanlarına ilişkin yapılması beklenen düzenlemeyle ilgili konuştu. Bakan Koca, "Kuduz ile ilgili durum ortada. Tedbir alınmasi gerekiyor. Ötenaziden yana değilim." dedi. Koca, randevu onaylı sistemin, tetkiklerde de hayata geçirileceğini söyledi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 09:31, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 10:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokak hayvanlarına ilişkin yapılması beklenen düzenlemeyle ilgili olarak açıklama yaptı.
Son dönemde kuduz vakalarının arttığını söyleyen Bakan Koca, tedbir alınması gerektiğini söyledi, "Ötenaziden yana değilim." Ifadesini kullandı.
ONAYLI RANDEVUDA KAPSAM GENİŞLİYOR
Bakan Koca, MHRS'de hayata geçirilen onaylı randevu sisteminin kapsamının genişleyeceğini de söyledi. Bakan Koca, "MHRS onaylı randevu sistemi tetkiklerde de olacak." dedi.