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Dolar/TL 32,36 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 32,3620 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 09:54, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 09:55
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Dolar/TL 32,36 seviyesinden işlem görüyor

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 32,3580'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.39 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 32,3620 ve avro/TL yatay seyirle 34,8130 seviyelerinde bulunurken, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 41,2490'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 105,2 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Son dönemde ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi Fed'in ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik belirsizliği artırırken, bugün faiz kararının ardından yayımlanacak "nokta grafiği"nin olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları vermesi bekleniyor.

Analistler, ülkede bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ederek, Powell'ın açıklamalarından bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin işaretler aranacağını dile getirdi.

Söz konusu veriler ve faiz kararı öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 57, kasımda ise yüzde 88'te bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ile Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.

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