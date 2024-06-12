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Kocaeli'de üç boğa toplam 680 bin liraya satıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toplam ağırlıkları yaklaşık 3 ton olan 3 kurbanlık boğa, 680 bin liraya alıcı buldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 10:23, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 10:25
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Kocaeli'de üç boğa toplam 680 bin liraya satıldı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik devam ediyor.

Besicilerin özenle besledikleri ve bayrama hazırladıkları boğalar, pazarda satışa sunuluyor.

Bilecik'te yaşayan veteriner hekim Mustafa Çakmak ve ortağı Salahattin Fatih Canbakış'ın arazilerinde yetiştirdikleri arpa, mısır silajı ve yemle besledikleri "Paşa" isimli boğa, 1 ton 40 kilogram ağırlığa ulaştı.

225 bin liraya satıldı

Cüssesi ve ırkı dolayısıyla ilgi odağı olan Paşa, hayvan pazarına getirildiği ilk gün 225 bin liraya satıldı.

Mustafa Çakmak, Paşa'yı özenle yetiştirdiklerini belirterek, "Alan kişiye hayırlı olsun. Gelir gelmez gördüler, beğendiler ve aldılar. 225 bin liraya verdik. 7 kişi keseceklerini söylediler. " dedi.

Fatih Canbakış da Paşa'yı kahramanları gibi gördüklerini dile getirerek, "Organik tarım yapmaya çalışıyoruz. Genelde ürettiğimiz ürünle hayvanlarımızı beslediğimiz için daha sağlıklı ve organik oluyor." diye konuştu.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Alıç köyünden gelen Turan Baş'ın yetiştirdiği 900 kilogram ağırlığındaki "Toraman" isimli boğa da 225 bin liraya alıcı buldu.

İsmini oğlunun verdiği hayvanı özenle beslediklerini aktaran Baş, alıcısına hayırlı olmasını diledi.

50 hayvandan 42'si satıldı

Baş, pazara getirdiği 50 hayvandan 42'sini satarak iyi bir satış dönemi geçirdiklerini kaydetti.

Giresun'dan gelen Ömer Uzun'un beslediği 950 kilo ağırlığındaki "Paşa" isimli boğa ise 230 bin liraya satıldı.

Uzun, özenle beslemeleri sonucu hayvanın bu seviyeye geldiğini ifade etti.

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