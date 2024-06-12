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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İspanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İspanya'ya gidiyor. Erdoğan Madrid'de, İspanya Kralı ve Başbakanı ile görüşecek. İki gün sürecek ziyarette ana gündem, Gazze'deki İsrail katliamı olacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 10:44, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 10:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İspanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, bugün iki günlük resmi ziyaret için İspanya'ya gidecek.

Erdoğan temaslarının ilk günü İspanya Kralı 6'ncı Felipe ile görüşecek. Yarın ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya gelecek.

Gündemde Gazze olacak

Cumhurbaşkanı'nın temaslarında en önemli başlıklardan biri Gazze olacak. İspanya, 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıdığını ilan etmiş. Erdoğan da bu kararı takdirle karşıladığını vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı'nın, İspanyol muhataplarıyla detaylı değerlendirmeler yapması bekleniyor. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması ve bölgede kalıcı barış öncelikli başlıklar arasında.

Ziyarette, küresel gelişmeler ve Türkiye-İspanya ilişkileri de masada olacak. Erdoğan, Başbakan Sanchez'le birlikte Türkiye ve İspanya arasındaki 8. hükümetlerası zirveye başkanlık edecek.

Zirvede ticaret, finans, kültür ve spor alanlarında birçok anlaşmanın imzalanması da planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk ve İspanyol iş insanlarının bulunacağı iş forumunun açılışına da katılması bekleniyor.

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