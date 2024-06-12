Yurt genelinde mayısta yağışlar yüzde 33 arttı

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2024 Mayıs Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye geneli mayıs ayı yağışları, hem uzun yıllar ortalamasının hem de geçen yılın üzerinde gerçekleşti.

Buna göre, 1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar mayıs yağış ortalaması, metrekareye 52,7 kilogram olarak hesaplandı.

Geçen yıl mayısta metrekareye 66,8 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 70,3 kilogram oldu.

Yağışlar, Türkiye genelinde normaline göre yüzde 33, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 5 artış gösterdi.

Mayıs ayı yağışları Ankara, Konya, Karaman, Trabzon, Adana, Osmaniye, Hatay, Siirt ve Şırnak çevrelerinde normalin 2 katı artarken, kıyı Ege, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Mardin, Mersin ve Antalya çevrelerinde yüzde 40, Muğla'nın güneyinde ise yüzde 80'in üzerinde azaldı.

Türkiye'de geçen ay Marmara ve Ege bölgeleri hariç tüm bölgeler, normalin üzerinde yağış aldı. En fazla artış gösteren bölge ise yüzde 49 ile İç Anadolu Bölgesi oldu.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış, metrekareye 165,4 kilogram ile Rize ve normaline göre yüzde 100'den fazla artış ile Osmaniye'de görüldü.

Aydın ise metrekareye 17,9 kilogram yağış ile yüzde 53'lük azalma ile en az yağış alan il oldu.

Ardahan, Artvin, Osmaniye, Rize ve Trabzon ise son 64 yılın en yüksek yağışı ile kayıtlara geçti.

Yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 10,3 gün olarak hesaplanırken, mayısta Türkiye genelinde ortalama 12,5 gün olarak gerçekleşti.

Yağışlı gün sayısı mayısta Ege Bölgesi'nin kıyı kesimi ile Antalya ve Mersin'in güney kesimlerinde 5 günün altına düştü, Doğu Anadolu'nun orta ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde 20-25 gün aralığında görüldü.

- Bölgelere göre mayıs ayı yağışları

Marmara Bölgesi'nde mayıs ayı yağışları metrekareye 36,7 kilogram olarak hesaplandı. Yağışlarda normale göre yüzde 19, geçen yıla göre yüzde 26 azalma kaydedildi.

Ege Bölgesi'nde ise mayıs ayı yağışı metrekareye 31,5 kilogram olarak gerçekleşti. Normale göre mayısta yağışlar yüzde 30, geçen yıla göre ise yüzde 67 azaldı.

Akdeniz Bölgesi'nde ise metrekareye 64,7 kilogram düşen yağışlar, normale göre yüzde 48 arttı.

İç Anadolu Bölgesi'nde mayısta düşen yağış miktarı metrekareye 74,8 kilogram olarak hesaplandı. Bölgedeki yağışlar normale göre yüzde 49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 artış gösterdi.

Mayısta Karadeniz Bölgesi'nde ise metrekareye 91,8 kilogram yağış düştü. Yağışlar normale göre yüzde 48, 2023 Mayıs'ına göre yüzde 17 arttı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde de mayıs ayı yağışları metrekareye 94,2 kilogram olarak hesaplandı. Yağışlar normale göre yüzde 44, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28 arttı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mayıs ayı yağışları metrekareye 50,5 kilogram olarak gerçekleşti. Bölgedeki yağışlar da normale göre yüzde 25, 2023 Mayıs'ına göre yüzde 100'den fazla artış kaydedildi.