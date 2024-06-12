ASKİ'den kurban atığı uyarısı

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, atık su ve yağmur suyu hatları ile dere yataklarına atılan çöp ve kurban atıklarının akışı engelleyerek tıkanmalara, kanal taşmalarına ve su baskınlarına yol açtığını belirtti.

Çöplerin belediyelerin gösterdiği alanlara bırakılmasını isteyen Akçay, ASKİ olarak kentin dört bir yanında kanalizasyon hatları, mazgallar ve dere yataklarının periyodik bakım ve temizliklerini aksatmadan yaptıklarını kaydetti.

Bayram öncesinde de atık ve yağmur suyu taşıyan kanallarda son teknolojiyle üretilen araçlarla kapsamlı temizlik çalışması yaparak tüm önlemleri aldıklarını bildiren Akçay, "Vatandaşlarımızdan kurban atıkları konusunda duyarlı olmalarını, kurban atıklarını, kurban kesim yerlerinde gösterilen uygun yerlere bırakmalarını istiyoruz. Çöpleri kanal hatlarına atmamalarını, atan kişileri uyarmalarını ve durumu zabıta ekiplerine bildirmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akçay, vatandaşlara bayram boyunca suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.