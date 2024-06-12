Ankara'da ormanlara giriş yasağı
Ankara'da, orman yangınlarının önlenmesine ilişkin tedbirler kapsamında; milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler 15 Haziran 2024 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında yasaklandı.
Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 11:56, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 11:57
Ankara'da, orman yangınlarının önlenmesine ilişkin tedbirler kapsamında; milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler 15 Haziran 2024 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında yasaklandı.