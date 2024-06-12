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Bayram öncesi bıçak bileme mesaisi

Ankara'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçıların mesaisi yoğunlaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 12:12, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 11:58
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Bayram öncesi bıçak bileme mesaisi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçak bileme işlemi ve satışı yapan dükkanlar, vatandaşların uğrak adresi oldu. Ankara'nın tarihi Ulus semtinde yer alan Sobacılar Çarşısı'nın esnafı da kurban kesiminde kullanılacak bıçaklara yönelik talepleri karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çarşıda 1920'li yıllarda açılan dede yadigarı anahtarcı dükkanında 4. kuşak olarak hizmet veren esnaf Sinan Demirdöven, yaklaşık 15 yıldır anahtarcılığın yanı sıra bıçak bileme ve satışı da yapıyor.

Demirdöven, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde bıçak bileme işlemine rağbet olduğunu söyledi.

Bıçak fiyatlarının, bileme işlemine göre daha yüksek olduğunu belirten Demirdöven, "Bıçakları 20 liraya, satır ve baltaları 30 liraya bileyliyoruz. İyi ve kaliteli bir bıçağın satışı ise 350 liradan başlıyor." dedi.

"Yapılacak kesim işlemine göre ayrı ayrı bıçak tercih edilmeli"

Demirdöven, bıçak bilemenin ustalık gerektirdiğini ifade ederek, "Bilemenin işin ehli insanlar tarafından yapılması önemli. Bileme yaparken bıçağı yakmamanız gerekiyor. İşlem sonrasında bıçağın üstünde çapak kalmaması ve ağzının düzgün şekilde açılması (kesici hale gelmesi) önemli." diye konuştu.

Kurban kesim işleminde kullanılan bıçakların birbirinden farklı olması gerektiğine dikkati çeken Demirdöven, şöyle konuştu:

"Bizim 'kelle' diye tabir ettiğimiz kesim bıçakları vardır. Doğrama, yüzme, parçalama, sıyırma işlemlerinin hepsi için ayrı özellik ve ebatlarda bıçakların kullanılması gerekir. Vatandaşlar, yapacakları kesim işlemine göre bıçak kullandıklarında daha hızlı, rahat ve güvenli işlem yapabilirler. Bu nedenle her işlem için ayrı bıçak tipi kullanmakta fayda var."

Demirdöven, bıçak alacak vatandaşlara güvenilir yerden alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulunarak, piyasada kalitesiz çelikten yapılan, "teneke" diye tabir edilen çok fazla ürün olduğunu söyledi.

"Fiyatlar, bıçağın kalitesine göre değişiyor"

Çarşı içerisinde 40 yıldır bıçak satışı yapan esnaflardan Elvan Toker de satışların geçen yıllara göre azaldığını anlattı. Toker, bıçak fiyatlarının 50 liradan başlayarak 700 liraya kadar çıktığını dile getirerek, "Fiyatlar, bıçağın kalitesine göre değişiyor. Vatandaş bıçak satın alırken kalitesine dikkat etmeli, çok ucuza satılan bıçakları tercih edilmemeli." dedi.

Her yıl bayram öncesi eski bıçaklarını bileyletmek için çarşıya geldiğini söyleyen 74 yaşındaki Rüştü Çekiç ise "Kesim işleminde kullanacağım 3 bıçağı bileyletmek için 50 lira verdim. Satın almak yerine eski bıçakları yeniden kullanıyorum." diye konuştu.

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